El presidente Javier Milei encabezará este domingo 1° de marzo la apertura del 144° período de sesiones ordinarias del Congreso, en una jornada atravesada por un amplio operativo de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires y una cadena nacional habilitada hasta las 23.30.

El mensaje presidencial ante la Asamblea Legislativa comenzará a las 21 y marcará el inicio formal del año legislativo 2025. La ceremonia será transmitida en simultáneo por todos los servicios de comunicación audiovisual del país, tanto públicos como privados.

Operativo de seguridad desde la madrugada

La confirmación de la presencia del mandatario activó la Orden 144°, que organiza el despliegue de fuerzas federales y locales en el entorno del Congreso, Plaza de Mayo y el recorrido presidencial.

La conducción del operativo estará a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA), que encabezará el comando unificado y tendrá bajo su control el primer anillo de seguridad.

El vallado en la zona del Congreso comenzará a las 4 de la madrugada y se extenderá hasta el mediodía. Además, entre las 17 y las 19.30 se aplicarán cortes totales en distintas intersecciones del centro porteño para ordenar accesos y reforzar el perímetro.

Participarán también la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina y la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, con tareas diferenciadas en accesos, cobertura externa y control vehicular.

El traslado presidencial está previsto desde Casa Rosada hacia el Congreso poco después de las 20, con acompañamiento del Regimiento de Granaderos a Caballo “General José de San Martín”.

Cadena nacional en horario central

De acuerdo con el decreto publicado en el Boletín Oficial, la cadena nacional estará habilitada entre las 20.55 y las 23.30, un rango horario amplio que anticipa un discurso con fuerte carga política y posibles definiciones de gestión.

La franja nocturna elegida por el Gobierno busca concentrar la atención en horario central y reforzar el impacto institucional del acto.

La apertura de sesiones es uno de los momentos más relevantes del calendario político: el Presidente realiza un balance de gestión y expone las prioridades legislativas para el año. En esta oportunidad, el mensaje de Milei se dará en un contexto económico y político tenso, con un Congreso clave para el avance de su agenda.

Mientras puertas adentro comenzará el debate parlamentario 2025, en la calle el operativo ya habrá tomado el centro porteño durante más de 15 horas. El discurso será el eje político de la noche.