Javier Milei habló sobre la ratificación de la condena contra Cristina Kirchner por parte de la Corte Suprema y descartó que haya una posibilidad de indulto. "Nuestro lema de campaña es ‘el que las hace, las paga’. A mí me parece aberrante”, sentenció en declaraciones televisivas.

Y añadió: “Vivo pregonando la independencia de la Justicia. Que falle y haga, lo que cree pertinente. Dicho sea de paso, es una materia que no manejo. No tengo la más mínima intención de algo así (impulsar un indulto a favor de la ex Jefa de Estado)”.

Asimismo, con respecto a la masiva movilización del miércoles en respaldo de Cristina Fernández, Milei dijo: “Fue un partido homenaje para despedirla”.

Por otro lado, aseveró que irá por la reelección en 2027 “si la gente lo avala”. De esta manera, ratificó que buscará cumplimentar una gestión de ocho años al frente del Ejecutivo, tiempo que estimó necesario para llevar a cabo las reformas que viene planteando.