En declaraciones por streaming, Javier Milei vinculó la suba reciente de la inflación y la tensión cambiaria con factores políticos. “Después de que Manuel Adorni ganó las elecciones en la Ciudad, comenzó un ataque especulativo sobre la moneda impulsado por la política para romper el programa económico”, indicó.

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A la vez, agregó: “El Congreso sancionó más de 40 leyes buscando romper el equilibrio fiscal. Hubo claramente un intento de golpe de Estado. Fueron cómplices medios, políticos, empresarios y muchos opinadores que son mercenarios”.

En este sentido, el Jefe de Estado explicó que ese proceso provocó una fuerte caída en la demanda de dinero y de activos argentinos, lo que derivó en una suba del riesgo país, un salto en las tasas de interés y una aceleración inflacionaria. “El riesgo país pasó de 500 a 1.500 puntos y la corrida fue equivalente al 50% del M2. Nunca en la historia argentina pasó algo semejante”, aseveró.

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Asimismo, sobre la inflación de abril, Milei sostuvo que el Gobierno recibió el dato “con alivio relativo”, aunque aclaró que “el único número que deja cómodo al Gobierno es cero”.

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