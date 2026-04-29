Javier Milei participó de un panel de debate junto al economista Juan Carlos De Pablo bajo el título “Keynes y la Teoría General” en el Palacio Libertad. Desde allí disparó contra el modelo europeo: “Fíjense que el quilombo que tiene Europa hoy es porque tenía quebrado el sistema previsional y lo que hicieron, mientras proponían la agenda verde asesinando a niños inocentes por nacer, al mismo tiempo promovían el ingreso de extranjeros".

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Y añadió: "Entonces, frente a esa cagada que se mandaron entre mezcla de ecologistas y demás, que ahora se ven los problemas claros, lo quisieron arreglar importando gente. Así está Europa al borde del exterminio”.

No es la primera vez que Milei se posiciona en estos términos con respecto al viejo continente; siempre ha sostenido que “el marxismo cultural” basado en modelos socialdemócratas y progresistas arruinaron a Europa con una agenda política que no se condicen con la realidad.

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