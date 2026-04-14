Javier Milei brindará el discurso de cierre de la jornada empresarial que se realizará a las 18.00 en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC). La actividad llevará el lema "Una Argentina federal en desarrollo" y reunirá a referentes del sector privado, funcionarios públicos, legisladores, gobernadores y representantes de la academia.

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Según informó la entidad organizadora, el mandatario compartirá su visión económica y de competitividad sobre el rumbo que impulsa su programa de desregulación.

A su vez, Milei buscará poner el foco en la generación de condiciones atractivas para captar capitales extranjeros, promover nuevas inversiones y avanzar hacia un esquema de crecimiento con eje en el desarrollo federal. En síntesis: Realizará una defensa de su modelo político/económico.

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