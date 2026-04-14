Milei buscará defender su modelo económico en foro de empresarios
El Presidente será el encargado de cerrar este martes una nueva edición del AmCham Summit 2026, el encuentro organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina. Expondrá sobre inversiones, competitividad y desarrollo federal, entre otras tópicas.
Javier Milei brindará el discurso de cierre de la jornada empresarial que se realizará a las 18.00 en el Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC). La actividad llevará el lema "Una Argentina federal en desarrollo" y reunirá a referentes del sector privado, funcionarios públicos, legisladores, gobernadores y representantes de la academia.
Según informó la entidad organizadora, el mandatario compartirá su visión económica y de competitividad sobre el rumbo que impulsa su programa de desregulación.
A su vez, Milei buscará poner el foco en la generación de condiciones atractivas para captar capitales extranjeros, promover nuevas inversiones y avanzar hacia un esquema de crecimiento con eje en el desarrollo federal. En síntesis: Realizará una defensa de su modelo político/económico.
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