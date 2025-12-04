Milei con empresarios en La Rural: "Si yo hubiera sido peronista, la mitad de las calles llevarían mi nombre"
El Presidente disertó este miércoles en el cierre de la jornada Encuentro de Líderes que se realizó en La Rural. Centró su discurso en una puesta en valor de su modelo económico.
“Si se abre la economía y determinado sector quiebra es porque el bien que se está trayendo de afuera es de mejor calidad y/o más barato. Cuando pasa eso, tienen un ahorro que lo van a gastar en otro bien, que además es más productivo y lo quiere la gente. No se genera pérdida de empleo y como van a un sector más productivo, la economía gana en productividad, y además como los individuos disponen de mayor calidad de bienes, son más felices”, destacó Javier Milei ante empresarios al ratificar la apertura a las importaciones como parte central de su modelo económico.
Y añadió: “El empresario que quiere defender su prebenda y cazar en el zoológico, va a estar peor. La pregunta es de índole moral: ¿salvamos a un prebendario tiracoimas a políticos y periodistas, o a los argentinos?”.
A su vez, sobre el tipo de cambio, el Presidente expresó: "La volatilidad en la Argentina se caracteriza porque en la época de populismo desenfrenado el tipo de cambio se va a las nubes y cuando hay un gobierno ordenado se aprecia. Dada esa volatilidad, no tiene sentido trabajar con promedio".
"Aquellos que profetizaron el apocalipsis, negaron el 'riesgo kuka' y después de que el riesgo país se desplomó tras las elecciones lo siguen negando". Hay que ser caradura e ignorante para tomar la serie de tipo de cambio real e ignorar la cuestión fiscal. Nosotros bajamos el gasto público 30% en términos reales, eso les permite vivir con un tipo de cambio real más bajo", aseveró.
Al repasar lo que considera logros de su modelo económico, Milei sentenció: “Si yo hubiese sido peronista, la mitad de las calles llevarían mi nombre”.
