“Si se abre la economía y determinado sector quiebra es porque el bien que se está trayendo de afuera es de mejor calidad y/o más barato. Cuando pasa eso, tienen un ahorro que lo van a gastar en otro bien, que además es más productivo y lo quiere la gente. No se genera pérdida de empleo y como van a un sector más productivo, la economía gana en productividad, y además como los individuos disponen de mayor calidad de bienes, son más felices”, destacó Javier Milei ante empresarios al ratificar la apertura a las importaciones como parte central de su modelo económico.

Y añadió: “El empresario que quiere defender su prebenda y cazar en el zoológico, va a estar peor. La pregunta es de índole moral: ¿salvamos a un prebendario tiracoimas a políticos y periodistas, o a los argentinos?”.

A su vez, sobre el tipo de cambio, el Presidente expresó: "La volatilidad en la Argentina se caracteriza porque en la época de populismo desenfrenado el tipo de cambio se va a las nubes y cuando hay un gobierno ordenado se aprecia. Dada esa volatilidad, no tiene sentido trabajar con promedio".

"Aquellos que profetizaron el apocalipsis, negaron el 'riesgo kuka' y después de que el riesgo país se desplomó tras las elecciones lo siguen negando". Hay que ser caradura e ignorante para tomar la serie de tipo de cambio real e ignorar la cuestión fiscal. Nosotros bajamos el gasto público 30% en términos reales, eso les permite vivir con un tipo de cambio real más bajo", aseveró.

Al repasar lo que considera logros de su modelo económico, Milei sentenció: “Si yo hubiese sido peronista, la mitad de las calles llevarían mi nombre”.

Discurso del Presidente Javier Milei en el encuentro de líderes de El Cronista en La Rural. pic.twitter.com/9F7IEnrV0g — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) December 4, 2025