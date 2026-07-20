"Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", expresó Javier Milei en redes sociales.

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En este marco, se especula que podría ser entre lunes y martes, pero no existe información oficial.

Tampoco se sabe si los jugadores se alinearán con la comunicación del Jefe de Estado.

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Vale destacar que la Selección emprenderá el regreso al país durante la madrugada de este lunes. El vuelo despegará a las 5.00 (hora de Nueva York), 6.00 de la Argentina, tendrá una duración estimada de 11 horas y su arribo está previsto para las 17.00. Una vez en el país, el plantel definirá junto al cuerpo técnico el día del recibimiento con los hinchas.

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