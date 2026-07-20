Milei confirmó el feriado nacional para recibir a los jugadores de la Selección, pero no se sabe cuándo será
Tras idas y vueltas, el Gobierno esperó a la finalización del cotejo entre Argentina y España para anunciar el tan reclamado feriado. No obstante, el Presidente no puso fecha.
"Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declarado feriado nacional", expresó Javier Milei en redes sociales.
En este marco, se especula que podría ser entre lunes y martes, pero no existe información oficial.
Tampoco se sabe si los jugadores se alinearán con la comunicación del Jefe de Estado.
Vale destacar que la Selección emprenderá el regreso al país durante la madrugada de este lunes. El vuelo despegará a las 5.00 (hora de Nueva York), 6.00 de la Argentina, tendrá una duración estimada de 11 horas y su arribo está previsto para las 17.00. Una vez en el país, el plantel definirá junto al cuerpo técnico el día del recibimiento con los hinchas.
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