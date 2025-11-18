El Gobierno de Javier Milei vació el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), nacido en 2002 para regular la actividad y fijar precios. Mediante el decreto 812 se modificó el artículo 8 del decreto 1240 del 12 de julio de 2002 que reglamentaba el funcionamiento del INYM.

Dicho artículo decía: “El INYM deberá implementar las medidas que resulten necesarias y convenientes para facilitar el equilibrio entre la oferta y la demanda de la yerba mate y derivados”. Ahora, el nuevo artículo modificado indica: “El INYM no podrá dictar normas o establecer intervenciones que provoquen distorsiones en los precios de mercado, generen barreras de entrada, impidan la libre iniciativa privada y/o interfieran en la libre interacción de la oferta y la demanda en la producción y comercialización de la yerba mate y derivados”.

Vale destacar que, en diciembre de 2023, el Decreto de Necesidad y Urgencia N°70/23 introdujo modificaciones sustanciales en el INYM, donde confluyen gobiernos de las provincias productoras, los yerbateros y las empresas. Entre otras, le quitó la potestad de fijar precios para la materia prima.

