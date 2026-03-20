Javier Milei estuvo presente este jueves por la noche en el Foro Económico del NOA en Tucumán, donde lanzó fuertes críticas a la oposición y a los empresarios en medio de la tensión con Paolo Rocca, CEO de Techint, y la apertura de importaciones.

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“Parece que hay políticos y empresarios, que están a favor de precios más altos, de salarios más bajos y de empleos de peor calidad. Arriba de todo eso está la corrupción", dijo el Jefe de Estado.

“La pregunta es por qué un político se va arrogar la facultad de cercenar la libertad para que compren un producto de mayor precio y de peor calidad. Para que no lo puedan hacer, levanta una pared para que ustedes puedan ser robados. Está claro que están condenados a tener a la gente con precios más altos y cercenarles la libertad. Ustedes perjudican a 48 millones de personas para salvar a 3 chorros. Está claro que es profundamente inmoral", añadió.

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Sin embargo, Milei intentó aclarar: "Yo no ataco a los empresarios, ataco al chorro, ataco a la gente deshonesta. Me parece que es una pelea que vale la pena. Si ustedes quieren ganar, tienen que correr mejor, no tienen que matarlo. No hacer como los socialistas que le quieren llenar la mochila de piedras”.

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