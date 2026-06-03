“Venimos observando cómo avanza, de forma acelerada, la crisis económica que hoy están viviendo todas los argentinos en cada una de las ciudades y provincias del país. Hablando con nuestros comerciantes, nos decían lo mismo: Se está cayendo la economía a pedazos”, dijo Fernando Espinoza.

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Y añadió: “La gente hoy compra fraccionado. Antes compraba un kilo de pan o medio kilo; ahora viene a comprar de a dos panes. Esta es la triste realidad. Milei inventó un nuevo calendario: ahora el mes tiene doce días, nadie llega al día treinta”.

Por su parte, la secretaria de Producción de La Matanza, Débora Giorgi, compartió el encuentro del Intendente con comerciantes y vecinos, y expresó: “El deterioro del salario, el aumento de las tarifas y el transporte, y el aumento del colegio hacen que la plata no alcance, que no se llegue a fin de mes, y eso repercute en la comida. La gente se está endeudando para comer. En ese contexto, este espacio es muy valioso para la gente a la que no le alcanza”.

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