"Milei creó un nuevo calendario, ahora el mes tiene doce días para las familias argentinas"
Lo aseguró el Intendente de La Matanza Fernando Espinoza, desde el Mercado de San Justo, donde anunció la apertura de nuevos Puntos de Abaratamiento en el distrito. "La gente hoy compra fraccionado. Antes compraba un kilo de pan o medio kilo; ahora viene a comprar de a dos panes", aseveró.
“Venimos observando cómo avanza, de forma acelerada, la crisis económica que hoy están viviendo todas los argentinos en cada una de las ciudades y provincias del país. Hablando con nuestros comerciantes, nos decían lo mismo: Se está cayendo la economía a pedazos”, dijo Fernando Espinoza.
Y añadió: “La gente hoy compra fraccionado. Antes compraba un kilo de pan o medio kilo; ahora viene a comprar de a dos panes. Esta es la triste realidad. Milei inventó un nuevo calendario: ahora el mes tiene doce días, nadie llega al día treinta”.
Por su parte, la secretaria de Producción de La Matanza, Débora Giorgi, compartió el encuentro del Intendente con comerciantes y vecinos, y expresó: “El deterioro del salario, el aumento de las tarifas y el transporte, y el aumento del colegio hacen que la plata no alcance, que no se llegue a fin de mes, y eso repercute en la comida. La gente se está endeudando para comer. En ese contexto, este espacio es muy valioso para la gente a la que no le alcanza”.
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