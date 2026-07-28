En horas de la mañana de este martes, Javier Milei mantendrá una reunión bilateral con la flamante presidenta de la República del Perú, Keiko Fujimori, previa a la ceremonia institucional de asunción.

Ads

Por la tarde, el libertario visitará la Universidad San Martín de Porres, donde las autoridades le entregarán el título de Doctor Honoris Causa, espacio en el que el mandatario ofrecerá unas palabras de agradecimiento.

El nuevo viaje de Milei se da en el marco de una escalada diplomática con Brasil por sus repudiables dichos contra su par Lula da Silva que ya derivaron en diferentes medidas por parte del Gobierno de ese país, incluidas consultas de su canciller.

Ads

Ads