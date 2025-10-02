Javier Milei aseveró que son “inflexibles y terminantes” en su administración. “No vamos a permitir que nos digan a quién echar por chimentos de peluquería”, dijo respecto de las denuncias por vínculos narcos contra José Luis Espert.

Ads

“Los argentinos no se van a dejar manipular por un grupo de mentirosos. Los que tienen que dar explicaciones de corrupción son ellos, tienen a su jefa presa con una tobillera y todavía le quedan 3 causas muy pesadas. No hay que dejarse psicopatear, son sociópatas”, añadió el Jefe de Estado en declaraciones radiales.

“Si yo creyera que alguno está sucio, ya lo hubiera echado”, manifestó Milei. Y destacó : “No necesito ninguna explicación de Espert”. “¿Usted le va a creer a Grabois o a Espert”, cuestionó, en referencia que ala denuncia penal la impulsó el dirigente social.

Ads

Puede interesarte

Ads