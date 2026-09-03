“En el debate reciente hay muchas personas que a la luz del año electoral que se viene -y lo hacen con buena intención, queriendo que se asegure la reelección para garantizar este rumbo- piden que flexibilicemos nuestra política monetaria y fiscal. La respuesta es: nosotros no vamos a hacer eso. No vamos a flexibilizar nuestra política fiscal, el resultado fiscal no se negocia. Y tampoco vamos a negociar la política monetaria, porque no vamos a parar hasta derrotar la inflación”, sostuvo Javier Milei en su alocución.

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Y reiteró que “al populismo no se le gana haciendo populismo”, a la vez que afirmó que su gestión debe mantener el rumbo. “Y que decidan los argentinos. Qué mejor que por primera vez los argentinos tengan un verdadero menú de opciones donde se puedan tener ideas y resultados”, aseveró.

“¿Quieren volver al modelo del pasado? Okey. Lo bueno esta vez no es como el capítulo de Los Simpson, donde ustedes tienen dos candidatos y que cuando le sacan la máscara es el mismo. Esta vez ustedes van a tener las ideas de la libertad, las ideas del progreso, las ideas de la prosperidad. Del otro lado van a tener el modelo decadente. Y esta vez no solo les vamos a tirar las ideas por la cabeza, sino que además les vamos a tirar los datos. Si no ganamos es porque como sociedad estamos decidiendo suicidarnos”, lanzó el Jefe de Estado.

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Discurso del Presidente Javier Milei en el encuentro “Vientos de Cambio" de la Fundación Libertad y Progreso. pic.twitter.com/zlzzpcldc4 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) September 2, 2026

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