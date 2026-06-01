Javier Milei y su Ministro de Economía, Luis Caputo, defenderán el modelo libertario en el foro anual que organiza el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que congregará a empresarios, economistas, funcionarios y gobernadores, entre otros referentes de la vida pública y privada del país.

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El 43º Congreso Anual se estructuró este año bajo el lema “Nuevo contexto global: el desafío de la consolidación”.

La cumbre financiera tendrá su cierre a cargo del Jefe de Estado el martes a las 18.30. Se realizará en las instalaciones del Centro de Convenciones de Buenos Aires (CEC).

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Estarán presentes otros representantes del Gobierno Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires.

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