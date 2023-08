“No sólo fuimos los más elegidos en términos individuales, sino también resultamos la fuerza más votada porque somos la verdadera oposición. Y nos decían que ni siquiera íbamos a estar terceros, cuando nos operaban semanas atrás”, destacó Javier Milei eufórico, destacando su triunfo sorpresivo en las urnas este domingo.

Y añadió: “Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Hace 40 años que están todos en el Estado, los de buenos y malos modales”.

“Somos los únicos en condiciones no sólo de sepultar al kirchnerismo, sino de sacar al país adelante”, continuó.

Además, destacó la elección de Carolina Píparo en la Provincia de Buenos Aires. “Fue la segunda candidata más votada”.

“Estamos en condiciones de ganarle a la casta en la Primera Vuelta”, sentenció.

"Hoy la solución está en manos del problema, que son los políticos, que no quieren abrazar las ideas de la libertad porque no les conviene, por eso vamos a sacarlos definitivamente. No vamos a tener resultados distintos si hacemos siempre los mismo", finalizó.