El presidente Javier Milei dispuso elevar a “nivel alto” la seguridad en todo el territorio nacional luego de la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, en el marco de la escalada bélica en Medio Oriente. La decisión fue oficializada mediante un comunicado de la Oficina del Presidente y se complementó con una definición política clara de respaldo a Washington y Jerusalén.

Según la comunicación oficial, la medida alcanza a todos los objetivos sensibles del país, la infraestructura crítica y comunidades consideradas de riesgo, con el objetivo de “garantizar la integridad, la vida y la libertad de los habitantes”. El esquema contempla un refuerzo preventivo de la custodia en representaciones diplomáticas extranjeras y un despliegue adicional de fuerzas federales.

En paralelo, la Cancillería argentina expresó su apoyo a las acciones militares orientadas —según el texto oficial— a neutralizar la amenaza que el régimen iraní representa para la estabilidad internacional y la seguridad regional. El Gobierno sostuvo que la ofensiva busca frenar el desarrollo nuclear iraní y evitar riesgos de proliferación a largo plazo.

Monitoreo permanente y refuerzo en fronteras

Por instrucción presidencial, el Sistema de Inteligencia Nacional quedó a cargo de un monitoreo permanente de la evolución del conflicto en Medio Oriente, en coordinación con agencias internacionales. El objetivo es detectar de manera temprana eventuales amenazas o riesgos que pudieran impactar en la seguridad nacional.

Además, se activó el protocolo de alerta en fronteras, que implica mayores controles de ingreso y egreso al país, incremento en la trazabilidad de movimientos transfronterizos y revisión de alertas tempranas en zonas consideradas sensibles. En este operativo intervienen la Secretaría de Inteligencia, el Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de Migraciones, junto con las Fuerzas Federales.

El comunicado de Cancillería también remarcó que, pese a reiterados intentos diplomáticos, Irán no habría desmantelado completamente su programa nuclear ni cesado actividades sensibles vinculadas al enriquecimiento de material. Asimismo, acusó al régimen de respaldar actores armados no estatales que operan de forma desestabilizadora en distintos puntos de la región.

Condena a los ataques y referencia a la AMIA

La Argentina condenó los ataques atribuidos a Irán contra Israel y otros países de Medio Oriente, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar, además de instalaciones y personal estadounidense desplegado en la región.

El Gobierno también recordó que la justicia argentina consideró responsable al régimen iraní por el atentado contra la sede de la AMIA en 1994, causa en la que existen órdenes de captura internacional contra los imputados. En ese marco, reafirmó su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia.

Finalmente, la Cancillería informó que coordina acciones con la red consular en la región para asistir a ciudadanos argentinos ante cualquier eventualidad derivada de la escalada militar.

Con esta decisión, Milei no solo profundiza el alineamiento geopolítico con Estados Unidos e Israel en el conflicto de Medio Oriente, sino que también activa un esquema preventivo de seguridad interna ante un escenario internacional de alta tensión.