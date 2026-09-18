El presidente Javier Milei finalizó su recorrida por Bahía Blanca con una arenga hacia los militantes que lo esperaron a la salida del hotel Land Plaza donde se alojó por algunas horas, antes de regresar a la Ciudad de Buenos Aires.

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Las personas con pancartas, con gritos de arengas característicos del mandatario y La Libertad Avanza, contextualizaban una escena típica de campaña. Allí el presidente cantó “Panic Show”, de La Renga. Además, saltó junto a los simpatizantes y luego se armó una especie de caravana donde Milei pudo seguir saludando a más gente, brindando autógrafos y sacándose fotos.

Milei en Bahía Blanca: En el cierre de la visita, hubo arenga con militantes.



En las inmediaciones del Hotel Land Plaza, cantó “Panic Show”, de La Renga 🎵. Mientras tanto, a unas cuadras, había una protesta con reclamos.pic.twitter.com/qzvc5g0ORx — LaNoticia1.com (@lanoticia1) September 18, 2026

Por otra parte, a la altura de Colón y Vieytes, con un estricto protocolo de seguridad aunque sin incidentes, militantes del Frente de Izquierda y organizaciones sociales rechazaron la visita y plantearon diferentes reclamos al gobierno nacional, como el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario o el pedido de aumentos en la asistencia social.

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MILEI EN BAHÍA BLANCA: "ESTÁ TODO MAL LO QUE HACE ESTE SEÑOR"



Asi se vivió la movilización en repudio a la presencia del Presidente en Bahía Blanca.#milei #argentina #politica #reels #instagram pic.twitter.com/RePpJ1oCr2 — apepe (@apepe_bahia) September 18, 2026

Milei llegó poco antes de las 11 al aeropuerto local y de allí partió a visitar empresas del sector industrial como Compañía Mega y Louis Dreyfus, además de conocer el sitio donde se radicará una planta de fertilizantes a cargo de Pampa Energía, del empresario Marcelo Mindlin.

A la ciudad llegó con su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

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