Milei en Bahía Blanca: En el cierre de la visita, hubo arenga con militantes y, a unas cuadras, protesta con reclamos
El presidente se alojó por unas horas en un hotel. En la puerta, a la salida lo esperaban cientos de militantes para verlo. Además, se armó una suerte de caravana desde donde el mandatario siguió saludando.
El presidente Javier Milei finalizó su recorrida por Bahía Blanca con una arenga hacia los militantes que lo esperaron a la salida del hotel Land Plaza donde se alojó por algunas horas, antes de regresar a la Ciudad de Buenos Aires.
Las personas con pancartas, con gritos de arengas característicos del mandatario y La Libertad Avanza, contextualizaban una escena típica de campaña. Allí el presidente cantó “Panic Show”, de La Renga. Además, saltó junto a los simpatizantes y luego se armó una especie de caravana donde Milei pudo seguir saludando a más gente, brindando autógrafos y sacándose fotos.
Por otra parte, a la altura de Colón y Vieytes, con un estricto protocolo de seguridad aunque sin incidentes, militantes del Frente de Izquierda y organizaciones sociales rechazaron la visita y plantearon diferentes reclamos al gobierno nacional, como el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario o el pedido de aumentos en la asistencia social.
Milei llegó poco antes de las 11 al aeropuerto local y de allí partió a visitar empresas del sector industrial como Compañía Mega y Louis Dreyfus, además de conocer el sitio donde se radicará una planta de fertilizantes a cargo de Pampa Energía, del empresario Marcelo Mindlin.
A la ciudad llegó con su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
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