Javier Milei prepara una cadena nacional para anunciar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El mensaje será transmitido a las 20.00 y apuntará a redefinir el funcionamiento y los objetivos del BCRA.

Ads

El proyecto será enviado al Congreso el martes, con la intención de concentrar la preservación del valor de la moneda y reforzar la autonomía de la entidad.

Entre los cambios que se vienen analizando aparece la posibilidad de limitar la emisión monetaria destinada a financiar al Tesoro y modificar las condiciones de funcionamiento del organismo. La reforma también contempla modificaciones en la gobernanza y en los mecanismos para remover a sus autoridades.

Ads

Ads