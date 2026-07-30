Milei en cadena nacional presenta la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central
El Presidente se dirigirá al país este jueves, en un mensaje grabado, para anunciar cambios en el BCRA y proyectos económicos.
Javier Milei prepara una cadena nacional para anunciar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. El mensaje será transmitido a las 20.00 y apuntará a redefinir el funcionamiento y los objetivos del BCRA.
El proyecto será enviado al Congreso el martes, con la intención de concentrar la preservación del valor de la moneda y reforzar la autonomía de la entidad.
Entre los cambios que se vienen analizando aparece la posibilidad de limitar la emisión monetaria destinada a financiar al Tesoro y modificar las condiciones de funcionamiento del organismo. La reforma también contempla modificaciones en la gobernanza y en los mecanismos para remover a sus autoridades.
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