“Cómplices de un delito de lesa humanidad. Además, esa remera denota que han apoyado con toda su fuerza a la infectadura. Apoyar la bestialidad de la pLandemia fue un horror, pero bancar al bruto y salvaje de Pedro Cahn no tiene palabras”, lanzó Javier Milei en Twitter contra los periodistas Iglesias y Trujillo.

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Y remató con “VLLC (viva la libertad, carajo)”.

Luego, ante las críticas, desde la Oficina de Respuesta Oficial salieron a tratar de defender al Presidente: “Pedro Cahn no es víctima de nada: al contrario, él dejó muchas víctimas. Fue una pieza central de la infectadura, junto a los asesores médicos presidenciales Eduardo López y Luis Cámera, bajo la tutela del inmoral ex Ministro de Salud Ginés González García, de su reemplazante Carla Vizzotti, del ex Ministro bonaerense Daniel Gollán, del actual Nicolás Kreplak, y del ex Presidente Alberto Fernández, quien impuso la cuarentena más larga y asesina del planeta, bloqueó tratamientos tempranos probados en fases iniciales y contribuyó directamente a más de 130.000 muertos oficiales, mientras destruía familias, negocios y el futuro de millones de argentinos”.

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“Las palabras del Presidente en Twitter no son un ‘ataque a civiles’, sino una rendición de cuentas por ese delito de lesa humanidad que los argentinos de bien pagaron con sus vidas y con miseria. El grupo de #LaPedroCahn puede seguir negando la realidad, pero los muertos y quienes vieron sus vidas arruinadas por estas decisiones insólitas, no perdonan”, completaron.

HACE FALTA ACLARAR:



Pedro Cahn no es víctima de nada: al contrario, él dejó muchas víctimas. Fue una pieza central de la infectadura, junto a los asesores médicos presidenciales Eduardo López y Luis Cámera, bajo la tutela del inmoral exministro de Salud Ginés González García, de… https://t.co/Nn9OKfSRF8 — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) March 23, 2026

¡Buenas tardes señor Presidente @JMilei!

Lo noto muy preocupado por buscar delitos en el uso de una remera y no tanto por las inconsistencias patrimoniales de Adorni ni por estafas con criptoactivos.

Por otro lado, ¿el tuitazo que me dedicó, también lo pagó Novelli? ¡Saludos! https://t.co/jQwaPv5TRk — Diego Iglesias (@IglesiasDiego) March 22, 2026

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