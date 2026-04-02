Javier Milei encabezará el acto por Malvinas en la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro, donde se realizará la tradicional ofrenda floral y el minuto de silencio frente al cenotafio.

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Se prevé que el mandatario reafirme la soberanía argentina sobre las islas, vinculando el avance de la economía del país como una condición necesaria para su recuperación.

El acto contará con una nutrida comitiva oficial, incluyendo a Karina Milei, Martín Menem y los ministros de Seguridad, Defensa e Interior. El foco estará puesto en la presencia o no de Manuel Adorni, el Jefe de Gabinete que viene siendo denunciado por enriquecimiento ilícito y muchos libertarios piden su cabeza para no enlodar al Presidente.

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