En el marco de su segundo día de visita a Mar del Plata, Javier Milei recorrió el Parque Industrial y prosiguió con una presencia en el Teatro Roxy donde durante la noche asistirá a la función de Fátima Florez.

Ads

La presencia del presidente motivó que personas se acercaran y ya desde temprano se montó un operativo de seguridad, con restricciones al tránsito, además de concentraciones a favor y en contra del mandatario. En ese contexto, un hombre fue detenido afuera del teatro por la policía por haber pateado la camioneta en la que se desplazaba Milei, informó Qué Digital.

El hombre, de 37 años, quedó durante unos minutos reducido en la esquina de San Luis y Rivadavia rodeado por policías del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) y de Caballería hasta ser trasladado por un móvil de la Policía Federal.

Ads

[AHORA] En Mar del Plata, así salió Milei del Teatro Roxy, luego de ensayar junto a Fátima Florez para su show.



📹 @todonoticias https://t.co/Y3g6EevgFW pic.twitter.com/sggIRbEHGG — ElCanciller.com (@elcancillercom) January 27, 2026

Antes de las 14, se dirigió hacia el complejo del Teatro Roxy, tras haber pasado por el Parque Industrial. Alrededor de las 14.30 llegó al teatro Fátima Florez para lo que se especula fue un ensayo con el presidente ya que se prevé que no solo asista durante la noche a la función de “Fátima universal” sino que también no se descarta que suba a cantar al escenario “El rock del gato", como adelantó la propia protagonista.

Como la cantidad de gente en torno al teatro empezó a crecer, el operativo de seguridad se incrementó. Ese operativo generó malestar entre algunos comerciantes de la zona. “Si el presidente viene a las 21 a ver una obra de teatro porqué nos cortan toda la calle. Me encantaría que me expliquen por qué cortan todo y nos cagan el día de laburo”, se quejó una comerciante de indumentaria: “Si viniera a inaugurar una obra publica, algo que sume a la ciudad, bueno. Pero viene a ver una obra de teatro”.

Ads

Puede interesarte

Finalmente, Milei salió del teatro unos minutos antes de las 15 entre gritos de seguidores y detractores. Para este martes a la noche se espera que después de la función, se dirija hacia el balneario Horizonte, en la zona sur de Mar del Plata, para el cierre del “Derecha Fest”.