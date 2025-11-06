Javier Milei llegó a Estados Unidos junto a su hermana Karina -secretaria General de la Presidencia-, el flamante Canciller Pablo Quirno y Luis Caputo, Ministro de Economía. En Miami fue recibido Alec Oxenford, embajador argentino en el país del norte.

La gira presidencial inicia con la participación del Jefe de Estado en el America Business Forum, que ya tuvo como principales figuras a Donald Trump y a Lionel Messi.

Milei disertará a las 17.45 (hora de Argentina) y tendrá cuarenta y cinco minutos para describir su programa de gobierno y su mirada personal sobre el panorama internacional.

Al terminar su charla en la cumbre global, el Presidente irá hacia Palm Beach para cerrar la cena de gala de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que fue convocada en Mar -a- Lago.

Está descartado un encuentro con Trump.

