Javier Milei hablará ante la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas está pautada para las 12.00 (hora de Argentina). Quienes deseen seguir el discurso en vivo podrán hacerlo a través de la transmisión oficial en el canal de YouTube de las Naciones Unidas (United Nations - LIVE).

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En su intervención ante la ONU, se espera que el mandatario vuelva a plantear el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. También podría retomar sus cuestionamientos al funcionamiento de los organismos internacionales y su posición sobre las regulaciones vinculadas con la inteligencia artificial.

La agenda de Milei prevé encuentros con empresarios y líderes religiosos.

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