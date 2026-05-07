Luego de que Patricia Bullrich exigir que “de inmediato” Manuel Adorni presente su declaración jurada, el Jefe de Estado Javier Milei salió a bancar a su ministro coordinador.

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“Manuel estaba en eso, ya tiene los números. Lo que hizo Patricia es espoilear. Manuel tiene los números y eso no es un problema. Está hablando para poder presentar los números antes y se terminen todas estas fantasías engendradas por una gran mentirosa como Marcela Pagano”, indicó el Jefe de Estado en declaraciones televisivas.

Y añadió: "El periodismo no puede violentar el principio de presunción de inocencia, como hacen regularmente, que hacen juicios sumarísimos y condenan. Creo que ustedes no están por encima de la Constitución”.

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Por último, ratificó que no desvinculará al Jefe de Gabinete: “Ni en pedo se va. Estoy tranquilo, Adorni es una persona honesta, una persona de bien. Las cosas que Adorni me presentó estaban en orden. Cuando alguien está sucio no tengo problemas en ejecutar a alguien. Me consta que Adorni no está sucio, está limpio”.

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