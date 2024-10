"Me encantaría meterle el último clavo al cajón del kirchnerismo, con Cristina Kirchner adentro”, dijo el domingo el Jefe de Estado en declaraciones televisivas. Este martes la ex mandatario salió al cruce: ¿Así que ahora me querés matar?; aunque me maten y de mí no queden ni las cenizas, tu Gobierno es un fracaso y vos como Presidente das vergüenza ajena”, replicó. Ahora el titular del Ejecutivo le contestó con ironía y chicanas.