El Jefe de Estado Javier Milei encabezará la ceremonia de jura de Manuel Adorni este miércoles a las 12.00, en el Salón Blanco de la Casa Rosada. De esta manera, el vocero presidencial y legislador electo en CABA pasará a ocupar la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación.

Tras el acto, el mandatario partirá a Estados Unidos, donde participará del America Business Forum, una reunión de líderes mundiales que se realizará en Miami.

Por su parte, Adorni destacó a su antecesor, Guillermo Francos, por su labor en el equipo presidencial. “Muchas gracias, Guillermo, por tu entrega, tu liderazgo y tu legado”, expresó en redes sociales.

Por otro lado, la jura de Diego Santilli al frente del Ministerio del Interior parece dilatarse ya que, por el momento, Milei lo necesita en la Cámara de Diputados.

