Milei nuevamente con agenda partidaria en el extranjero
Luego de su visita a Estados Unidos y su paso por Chile, el Presidente llevará adelante una serie de actividades en España este fin de semana.
Javier Milei partió rumbo a Madrid donde disertará en un foro económico afín a su ideología y mantendrá encuentros con el líder de Vox, Santiago Abascal, y con el economista Jesús Huerta de Soto.
De esta manera, el Jefe de Estado volverá a cumplir agenda en el extranjero por cuestiones no oficiales, sino, más bien, por afinidad partidaria y de interés personal.
A las 16.15 (hora de Argentina), Milei hablará en el Madrid Economic Forum 2026, donde hará hincapié en su “batalla cultural” contra todos aquellos que no se ajusten a su narrativa económica y social libertaria.
Además, recibirá un premio conmemorativo en honor de la Sociedad Friedrich A. von Hayek, que recuerda al economista libertario fallecido en 1992 y uno de los principales exponentes de mencionada la Escuela Austríaca, de manos del alemán Philipp Bagus.
Milei viene de una gira por Estados Unidos y de participar de la ceremonia de asunción de José Kast, en Chile. Apenas estuvo unas horas en Argentina y volvió a viajar al exterior.
