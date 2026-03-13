Javier Milei partió rumbo a Madrid donde disertará en un foro económico afín a su ideología y mantendrá encuentros con el líder de Vox, Santiago Abascal, y con el economista Jesús Huerta de Soto.

De esta manera, el Jefe de Estado volverá a cumplir agenda en el extranjero por cuestiones no oficiales, sino, más bien, por afinidad partidaria y de interés personal.

A las 16.15 (hora de Argentina), Milei hablará en el Madrid Economic Forum 2026, donde hará hincapié en su “batalla cultural” contra todos aquellos que no se ajusten a su narrativa económica y social libertaria.

Además, recibirá un premio conmemorativo en honor de la Sociedad Friedrich A. von Hayek, que recuerda al economista libertario fallecido en 1992 y uno de los principales exponentes de mencionada la Escuela Austríaca, de manos del alemán Philipp Bagus.

Milei viene de una gira por Estados Unidos y de participar de la ceremonia de asunción de José Kast, en Chile. Apenas estuvo unas horas en Argentina y volvió a viajar al exterior.

