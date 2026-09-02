“De no creer. Anunciamos una cadena nacional para el jueves sobre un tema sagrado para los argentinos como es la causa de Malvinas, un reclamo histórico del pueblo argentino que al día de hoy sigue viendo violentada su soberanía nacional, y las mierdas humanas (95%) de siempre salen a llorar por el uso de la cadena nacional”, expresó Javier Milei en redes sociales.

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“¿Qué causa más importante y estratégica para los intereses vitales de la Nación puede haber más importante que la causa Malvinas? ¿Si este tema, que desconocen absolutamente, no amerita una cadena nacional, que tema lo ameritaría? O será que simplemente hay un conjunto de mierdas humanas (95%) que van a atacar al gobierno incluso si implica defender intereses extranjeros? Vergüenza les debería dar”, añadió.

Y concluyó: “Nosotros seguiremos defendiendo los intereses de la Nación Argentina con uñas y dientes pese a quien le pese”.

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