Milei otra vez fuera del país: Cumple agenda en Hungría junto a su par local Viktor Orbán
El Presidente brindará un discurso en una nueva edición de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC, en inglés) que se realizará en Budapest. El Jefe de Estado estuvo la semana pasada en España.
Javier Milei vuelve a salir de gira esta semana para concretar acciones partidarias. En este sentido, el Jefe de Estado desembarcará este jueves a Budapest, Hungría, donde asistirá a un foro vinculado a espacios conservadores convocado por el primer ministro local Viktor Orbán.
Los dos mandatarios se mostraron públicamente juntos por primera vez hace algunas semanas, cuando coincidieron en Washington D.C. para la reunión inaugural de la Junta de la Paz que lanzó Donald Trump.
La nueva salida al exterior de Milei se da pocos días después de su reciente visita a Madrid, donde también había encabezado una actividad partidaria/personal.
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