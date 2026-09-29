Javier Milei participará de manera virtual en el 62° Coloquio de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina), que se realizará desde el miércoles y hasta el viernes inclusive en la ciudad de Mar del Plata.

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El evento se realizará este año bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”. El Jefe de Estado disertará este miércoles de manera virtual a las 18.30, en el cierre de la primera jornada del coloquio.

Se prevé que también puedan disertar vía zoom otros funcionarios que se encuentran de viaje acompañando al Presidente.

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A su vez, Patricia Bullrich será una de las representantes del Ejecutivo que forme parte del coloquio de manera presencial.

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