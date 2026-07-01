Javier Milei ingresó este martes por la noche a la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires para celebrar, de forma anticipada, los 250 años de la independencia norteamericana, una fecha que se festeja formalmente el próximo 4 de julio.

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En este sentido, el libertario se convirtió en el primer presidente argentino en la historia en participar de una ceremonia de estas características.

Milei estuvo acompañado por el canciller Pablo Quirno, los ministros Alejandra Monteoliva (Seguridad), Carlos Presti (Defensa), Federico Sturzenegger (Modernización), Mario Lugones (Salud), el asesor presidencial Santiago Caputo y el secretario de Cultura, Leandro Cifelli. Por su parte, el flamante Jefe de Gabinete Diego Santilli asistió unos minutos más tarde y se retiró rápidamente

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El mandatario no pronunció ningún discurso durante la velada.

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