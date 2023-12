En una entrevista exclusiva con LaNoticia1.com, Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires, expresó su preocupación por el abrupto aumento de precios que afectó al sector durante las primeras horas de la presidencia de Javier Milei.

Según Savore, los alimentos experimentaron un aumento del 25%, mientras que los productos de limpieza e higiene personal se vieron afectados por un incremento del 30% y más. El dirigente señaló que la situación benefició a algunos actores que, aprovechando la incertidumbre, acumularon mercadería para obtener ganancias financieras significativas.

"Hay alguien que a río revuelto, ganancia de pescadores. Hay gente que se quedó con mercadería guardada y eso fue un negocio financiero porque triplicaron la ganancia", lamentó Savore, destacando las consecuencias negativas de la volatilidad económica en el sector.

En este contexto, el presidente de la Federación de Almaceneros bonaerenses señaló que, pese a la creencia de que los precios habían alcanzado un techo, los mayoristas aumentaron los costos entre un 30% y 40%, provocando que algunos productos se eleven hasta tres veces en apenas una semana.

“La semana pasada, los cambios de precios fueron tremendamente agresivos. Los precios, que nosotros entendíamos que siempre estaban atados al dólar blue, la semana pasada experimentaron un aumento del 50% en las listas de los mayoristas, pese a que el dólar se mantuvo quieto. Y hay precios que han cambiado hasta tres veces en apenas una semana. Yo quiero creer que al menos por estos días ya no habrá más cambios bruscos de precios. Pero eso es lo que yo creo o quiero creer”, señaló Savore.

El dirigente almacenero expresó su confusión respecto a los precios en constante cambio y la incertidumbre sobre cómo manejarlos en su propio negocio que atiende en el distrito de Morón. “Cuando voy al mayorista, literalmente voy con una lapicera y un cuaderno a ver a dónde estoy parado. Porque verdaderamente ya no sé qué precios se están manejando. A veces no sé si estoy bien con los precios en mi almacén o tengo que seguir subiendo. La verdad es que no quisiera subir ningún precio más”, afirmó.

Savore proporcionó ejemplos concretos de la magnitud de los aumentos, destacando que productos básicos como el aceite y la harina sufrieron incrementos del 300% y más del 50%, respectivamente.

En particular, mencionó el caso del azúcar, cuyo precio se ha más que duplicado en los últimos meses. "Un paquete que hace seis meses atrás lo pagamos a 450 pesos pasó a costar 900. Y después pasó a 1100. Y ya creo que en algunos lugares está a 1300 pesos. Estoy hablando de costos de costos. Yo todavía no modifiqué algunos precios pero creo que el paquete de azúcar hay que venderlo al consumidor como a 1700 pesos”, graficó Savore.

Por último, advirtió sobre el impacto en el consumo, anticipando que algunos productos podrían volverse inaccesibles para la población. "No queda ningún artículo que sea económico y lo caro ya no se podrá vender. Hay artículos que el consumidor no va a comprar más y el tema de regular precios lo va a hacer el consumo. O el mercado regula el consumo, o nadie va a consumir nada", concluyó Savore.