Javier Milei planteó la necesidad de “darle más flexibilidad a la economía” y destacó las gestiones para la apertura comercial del país al sostener que “aquellos países que son más libres son 12 veces más ricos que los reprimidos”. Asimismo, agregó que “no queremos argentinos esclavos; a la política le encanta tener esclavos para tener votos cautivos, pero yo quiero argentinos libres”.

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A su vez, el Presidente aseveró : “Queremos ser mejores que Suiza, pero tengamos en cuenta de dónde venimos”.

Además, el mandatario sentenció: “Nos pusieron acá para arreglar problemas y vamos a hacerlo. Lo que nos importa es el legado histórico”.

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Por último, le apuntó a la prensa: “Nunca en la historia argentina hubo tanta discrepancia entre los datos reales y las barbaridades que dicen los medios de comunicación”.

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