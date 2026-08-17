Javier Milei encabezará la ceremonia en el Monumento al Libertador de la Plaza San Martín, en el barrio porteño de Retiro. Según fuentes oficiales, el Jefe de Estado llegará después de las 14.30 para saludar a los funcionarios y al Jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri

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Su mensaje por cadena nacional está previsto para las 15.00.

La presencia de Macri será uno de los aspectos políticos de la jornada, ya que Milei tuvo tiempo atrás un fuerte destrato para con él, pero después mostró acercamientos y ya hay especulaciones de cara a 2027.

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La actividad marcará el regreso del mandatario nacional a la escena pública después de varios días de reuniones privadas y una agenda concentrada en la Quinta de Olivos.

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