Javier Milei recibe este lunes en Casa Rosada al Jefe de Estado de Chile, José Antonio Kast, quien eligió a la Argentina como destino inicial de su primera gira internacional desde que asumió el 11 de marzo.

Ads

“Como ha sido costumbre en la historia de nuestra patria, el primer viaje se hace en la República hermana de Argentina”, dijo antes de partir, al tiempo que recordó que lo mismo hicieron Sebastián Piñera y Gabriel Boric.

El Presidente chileno llegó al país este domingo a las 22.00 a bordo de un avión de la Fuerza Aérea de Chile. Fue recibido con honores por el Regimiento de Granaderos a Caballo y por el secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Brun.

Ads

Se prevé que en el encuentro bilateral Milei y Kast trabajarán temas vinculados a los sectores energético y minero y la extradición del ex guerrillero chileno Galvarino Apablaza, quien se encuentra en Argentina desde hace más de 30 años.

Ads