Javier Milei recibió este jueves un reconocimiento del Foro Argentino contra el Antisemitismo (FACA) durante su cena anual y dedicó su discurso a vincular la memoria de las víctimas del Holocausto con la necesidad de combatir el antisemitismo en el presente.

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Además, en su alocución, el Jefe de Estado recordó que horas antes estuvo en la sede de la AMIA, donde el Estado de Israel entregó un reconocimiento oficial a las familias de las víctimas de los atentados contra la Embajada de Israel (1992) y contra la mutual (1994).

“Con la Ley de Juicio en ausencia, los responsables van a ser juzgados, aunque sigan escondidos detrás de un régimen que los protege. Lo que pasó en la AMIA nos muestra hasta dónde puede llegar el odio cuando nadie lo frena, por eso es tan valioso que ustedes hayan decidido no quedarse callados”, destacó el Presidente.

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El mandatario también enumeró medidas adoptadas por su Gobierno: La declaración de Hamás, la Guardia Revolucionaria iraní y las fuerzas Quds como organizaciones terroristas, la expulsión del encargado de negocios del régimen de Teherán y la firma de un memorándum con Israel en defensa de la libertad y la democracia.

Discurso del Presidente Javier Milei en la Cena Anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo en Madero Tango. https://t.co/PGILqwXiLi — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 19, 2026

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