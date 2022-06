Javier Milei calificó a Al Capone como un "trader" en medio de la llamada ley seca. Y señaló: "Al Capone no fue preso ni por asesino ni por traficante, fue preso por no pagar impuestos. Es decir que porque la de la casta no se toca, la de ellos es sagrada. Lo puedo decir abiertamente porque yo devuelvo la plata y no vivo de esa".

Además, el economista sostuvo que es "éticamente inferior un político a un delincuente común", ya que "un ladrón te roba una vez o dos por año, pero los políticos todos los días con los impuestos".

Por otro lado, Milei reprodujo en el micrófono un audio de del titular de la UCR Gerardo Morales apoyando la emisión monetaria del Gobierno y lo definió como "más de lo mismo". En ese sentido, cuestionó al ex Presidente Mauricio Macri ya que "retrocedió en chancletas" luego de las críticas a Hipólito Yrigoyen, que generaron un sismo en Juntos por el Cambio.