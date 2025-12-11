Javier Milei partió de Oslo apenas terminó la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, por lo que estará de vuelta en Buenos Aires este jueves en horas de la mañana.

En este marco, retomará su agenda con el impulso al paquete de leyes que tratará el Congreso, dentro del cual se encuentra el Presupuesto, la reforma laboral y penal, entre otros.

Desde el oficialismo trabajaron a contrarreloj mientras Milei estaba fuera del país para afinar los proyectos y tratar de consensuarlos. Se prevé que en las próximas horas ingresen al Congreso para un tratamiento que, seguramente, será álgido.

