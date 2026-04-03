Milei reúne el lunes a su Gabinete tratando de rescatar a Adorni
El Presidente convocó a su tropa para buscar mostrar unidad y solidez en el marco de las denuncias contra el Jefe de Gabinete que generaron pedidos de renuncia de propios y extraños.
Manuel Adorni recibió la orden del Jefe de Estado Javier Milei para convocar a los ministros el próximo lunes a la Casa Rosada para una reunión que permita retomar la agenda de gestión.
El encuentro, previsto para el mediodía, se dará luego de semanas marcadas por cuestionamientos al Jefe de Gabinete y denuncias en su contra por enriquecimiento ilícito.
De esta manera, Milei buscará dejar atrás las acusaciones contra su funcionario y mostrar una foto de unidad a fin de volver a poner en eje los objetivos que le siguen a la reforma laboral conseguida en el verano.
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