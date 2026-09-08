Milei reúne al gabinete para avanzar con el tema Malvinas y denuncia a empresas que buscan extraer petróleo de las islas
La Mesa Política del Gobierno Nacional mantendrá un encuentro este martes en Casa Rosada con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, como anfitriona para tratar temas vinculados al reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas.
Javier Milei avanza con su nueva agenda que reclama la soberanía de Malvinas y, en ese sentido, este martes habrá reunión de Gabinete para el seguimiento de las medidas vinculadas a las islas como eje central.
Además, el encuentro se dará tras el anunció del Gobierno de impulsar una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas.
La presentación se basa en presuntas infracciones a la Ley 26.659, que sanciona las actividades no autorizadas por la Argentina en esa zona.
El texto oficial sostiene que tres de las firmas —Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.— habrían recibido permisos del Reino Unido para desarrollar tareas de búsqueda y extracción de hidrocarburos en el área, bajo el proyecto conocido como Sea Lion.
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