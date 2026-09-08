Javier Milei avanza con su nueva agenda que reclama la soberanía de Malvinas y, en ese sentido, este martes habrá reunión de Gabinete para el seguimiento de las medidas vinculadas a las islas como eje central.

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Además, el encuentro se dará tras el anunció del Gobierno de impulsar una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en Malvinas.

La presentación se basa en presuntas infracciones a la Ley 26.659, que sanciona las actividades no autorizadas por la Argentina en esa zona.

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El texto oficial sostiene que tres de las firmas —Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.— habrían recibido permisos del Reino Unido para desarrollar tareas de búsqueda y extracción de hidrocarburos en el área, bajo el proyecto conocido como Sea Lion.

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