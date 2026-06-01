Milei saludó a Abelardo de la Espriella: "Refleja voluntad de decirle basta al fracasado modelo socialista" en Colombia
Tras el triunfo opositor en la primera vuelta de los comicios colombianos, el Presidente de la Argentina celebró el resultado. Y destacó al candidato del movimiento Defensores de la Patria, que enfrentará en la segunda vuelta al referente del actual mandatario Gustavo Petro.
Mediante una publicación en redes sociales, Javier Milei sostuvo: “Quiero felicitar a Abelardo de la Espriella por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia, y a los colombianos por esta ejemplar jornada electoral”.
Y agregó: “Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años”.
"De repetirse este resultado en segunda vuelta, no tengo dudas que Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las Naciones Libres, y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”, finalizó el libertario, enemistado desde un primer momento con Gustavo Petro y su espacio partidario.
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