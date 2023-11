“Pensar que (a Scaloni) le cuestionaban, (decían) que no podía ser técnico de la Selección argentina porque no tenía experiencia previa y fue campeón mundial. Como a mí me cuestionan mi experiencia...”, dijo Milei en declaraciones televisivas.

Además, habló de la situación que expresó el DT tras la victoria en Brasil.

“Cambió el contexto, puede seguir (el frente de la selección)”, sostuvo el libertario en alusión a su victoria en las elecciones del último domingo y a la derrota del actual oficialismo nacional.