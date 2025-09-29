Tras semanas convulsionadas por las denuncias de corrupción, la derrota en la Provincia de Buenos Aires y la tensión cambiaria, Javier Milei intenta dejar atrás los inconvenientes políticos y partidarios y poner en marcha la campaña nacional de La Libertad Avanza.

En este sentido, el Presidente desembarcará este lunes en Ushuaia para respaldar a sus candidatos locales al Congreso.

Luego, en el transcurso de la semana llegará a Rosario, pasará por la provincia de Entre Ríos, y se prevé que el sábado podría desembarcar en territorio bonaerense, posiblemente en Mar del Plata, donde su espacio ganó en las legislativas del 7 pasado.

La idea de los libertarios es continuar antagonizando con Fuerza Patria, buscando la polarización, con el slogan “kirchnerismo Nunca Más” y el lema “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede".

Por otro lado, las encuestas que llegan a Casa Rosada marcan un empate técnico con el peronismo a nivel nacional.

