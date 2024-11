Así lo confirma el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su cuenta de X, aunque no brindó detalles sobre la fecha del encuentro ni los temas en agenda.

“El Presidente de la Nación participará de una reunión bilateral con su par chino Xi Jinping en el marco de la cumbre del G20”, informó este sábado.

El líder de la República Popular de China se suma así a la lista de jefes de Estado con los que se reunirá Javier Milei en las próximas horas. Sí está confirmado que el encuentro con su par galo, Emmanuel Macron que será este domingo 17 de noviembre.

Vale recordar que el presidente de Francia ya había recibido al mandatario argentino el pasado 26 de julio pasado en el Palacio Elíseo, en el marco de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos.

En tanto que luego de la cumbre del G20, llegará a Buenos Aires la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni y en Casa Rosada está todo listo para recibirla al día siguiente con un almuerzo. Se trata del tercer encuentro entre ambos mandatarios.

El primero fue en febrero en Roma, y luego Meloni invitó a Milei a participar de la reunión del G7. La última vez fue en septiembre en Nueva York, en ocasión del viaje que ambos hicieron para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).

¿Cómo están las relaciones entre Argentina y China?

A pesar de que Milei despotricó contra China en varios momentos durante su campaña electoral, tras el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, el presidente argentino reafirma su cambio de postura y se reunirá con Xi Jinping.

El liberal cambió su mirada hacia el país oriental para poder destrabar el acuerdo de un swap por 5 mil millones de dólares que Beijing había cerrado con el gobierno de Alberto Fernández, y que resultó clave para la política económica del Gobierno Nacional.

En septiembre del año pasado Milei había asegurado en declaraciones televisivas: “No solo no voy a hacer negocios con China, no voy a hacer negocios con ningún comunista. Yo soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los chinos no entran ahí”.

Sin embargo, recientemente, en una entrevista brindada a Susana Giménez planteó un radical cambio de mirada respecto al Gobierno de Pekín: “China es un socio comercial muy interesante porque no pide nada. Lo único que quieren es que no los molesten”.