El presidente Javier Milei viene protagonizando un giro inesperado hacia el judaísmo, una temática que ha llamado la atención de muchos. Durante una entrevista con Ben Shapiro, conocido militante judío ultraconservador, Milei expresó opiniones que sorprendieron a muchos.

En sus palabras, Milei vinculó las ideas de libertad con Israel, llegando a afirmar que los valores de la libertad están arraigados en la historia judía, específicamente en el Éxodo y en la figura de Moisés. Esta conexión entre libertad y judaísmo fue destacada por el mandatario como fundamental para el progreso.



"Las ideas de la libertad están en Estados Unidos, están en Europa, aun cuando están abarrotados de regulaciones y los mantiene estancados. Pero sobre todas las cosas, esos valores están en Israel. Y en Israel están en el segundo libro de la Torah, en Shemot. Es decir, en el Éxodo. Y, sin lugar a dudas, el máximo héroe de la libertad de todos los tiempos es Moisés. Por eso es tan importante entender el vínculo de la libertad con Israel. Es fundamental porque es un pueblo que, además, ha logrado la conjunción entre lo espiritual y lo material. Y esa armonía espiritual-material genera progreso. Mientras que cuando vos abrazás las ideas de la libertad, ¿qué es lo que sucede? Te elevás como ser humano", expresó.

Puede interesarte



Sin embargo, Milei también compartió momentos personales que generaron asombro. Reveló que durante las elecciones presidenciales de 2023, mientras esperaba los resultados, se encontraba rodeado de rabinos que rezaban junto a él. Un dato, por demás llamativo, que hasta el momento se desconocía.

“Nosotros estábamos esperando los resultados y nos traían bocas de urna. En un momento me vinieron a saludar un montón de amigos de la colectividad judía. Y éramos muchísimos amigos, rabinos, estábamos todos con nuestra kipá, rezando. Y en ese momento me llama la diputada Cecilia Moreau y me pasa con Sergio Massa. Y Massa me dice que iba a estar saliendo en unos minutos al escenario para reconocer que nosotros habíamos ganado. Y ahí nos pusimos todos a festejar”, contó.





Durante la entrevista, también destacó la importancia que para él tiene el rabino Axel Vanish, quien lo ayuda a sobrellevar las situaciones de adversidad. "Se han metido con aspectos de mi vida privada, han mentido, han curiado, calumniado y curiado. Se han metido con mi hermana, con mis padres. Se han metido hasta con mis perros. La peor cloaca del universo está en los medios argentinos. Y los que fueron funcionales a dos estructuras partidarias enormes para destruir a una persona. Pero esa fuerza que tenía como arquero fue lo que me permitió, digamos, mantenerme en pie, sumado a la contención espiritual, digamos, que representa a mi hermana y mi rabino Axel Vanish", lanzó el mandatario.

Recientemente, Milei recibió el aval de los judíos ortodoxos en Estados Unidos y reforzó su alianza con Israel durante un viaje a Miami. Este respaldo se produjo en medio de la guerra en Oriente Medio, consolidando su posición como aliado del sector conservador del judaísmo y del gobierno de Israel. Además, este domingo el presidente encabezó la reunión del comité de crisis, donde el Gobierno volvió a respaldar a Israel tras el ataque de Irán.

El sorprendente vínculo de Milei con el judaísmo sigue generando debate y especulación en la opinión pública, mientras el presidente continúa expandiendo su presencia en este ámbito. Este acercamiento del mandatario al judaísmo despertó interrogantes, especialmente teniendo en cuenta que él mismo no es judío ni tiene ascendencia judía conocida.