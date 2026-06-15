Mediante sus historias de Instagram, Javier Milei difundió un comentario en defensa de su Jefe de Gabinete: “Nuestro Presidente bancando a Adorni va a salir fortalecido, como pasó ya varias veces con las mil y una operaciones que le hicieron. Me hago cargo de lo que digo. Anótenlo”, indicaba el mensaje que compartió el mandatario.

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De esta manera, y a pesar de que la presentación de la nueva Declaración Jurada del funcionario no convenció ni a propios ni a extraños, el Jefe de Estado lo sigue apoyando.

Además, en este escenario, en Twitter Milei reposteó una columna de opinión escrita por el autor Leonardo Facco, titulada “Adorni y la defensa del ahorro”.

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El Jefe de Gabinete es investigado por enriquecimiento ilícito por serias inconsistencias entre sus ingresos declarados y sus gastos.

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