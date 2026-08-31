De acuerdo a fuentes oficiales, Javier Milei partirá rumbo a Santiago de Chile este jueves a las 7.00 para exponer a las 9.30 en el Foro de Madrid. El evento, que se celebrará en el Centro de Eventos San Carlos de Apoquindo, es organizado por la Fundación Disenso, un espacio vinculado al partido de ultraderecha español Vox.

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Tras su disertación, el mandatario argentino tiene previsto mantener un encuentro con Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para la Diplomacia Pública de los Estados Unidos.

Luego, Milei tendrá una bilateral a las 11.30 con su par local, José Antonio Kast, en el Palacio de la Moneda. Será el cuarto encuentro entre los dos líderes en los últimos meses.

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