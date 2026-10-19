Javier Milei viajará a Europa este lunes, y su agenda comenzará el miércoles con una exposición en el Nueva Economía Fórum, ante un auditorio de empresarios y economistas en el Real Casino Gran Círculo.

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Luego participará de la apertura de la décima Conferencia Anual de Madrid sobre Economía Austríaca en la Universidad Rey Juan Carlos.

Más tarde tendrá su encuentro de mayor peso político a las 12.00 (de Argentina), cuando se reúna con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, una de las principales figuras del Partido Popular.

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Si bien el Jefe de Estado tiene preferencias por Vox, el PP también es uno de los espacios que respalda para disputarle el Gobierno a Pedro Sánchez en los próximos comicios.

En este marco, Milei tambi{en participará de un encuentro con la Fundación Disenso, el think tank vinculado a Vox que actúa como el aparato ideológico y de análisis del partido.

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