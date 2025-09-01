Javier Milei viajará este miércoles a Estados Unidos para mantener encuentros con empresarios en Los Ángeles y Las Vegas. Además buscará reunirse con Donald Trump y asistirá al show de Fátima Flórez en el Hotel Sahara, según confirmó la propia humorista.

La agenda, confirmada por la Casa Rosada, prevé encuentros oficiales entre el 4 y 5 de septiembre, y su regreso el próximo sábado, un día antes de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires.

Será la undécima vez que Milei visite Estados Unidos desde que es primer mandatario de Estado.

