Milei viaja a Estados Unidos: Buscará reunirse con Trump y asistirá a un show de Fátima Flórez en Las Vegas
En medio de las fuertes turbulencias en el oficialismo, a raíz del escándalo por los audios de las coimas, el Presidente volverá a viajar al extranjero el miércoles próximo.
Javier Milei viajará este miércoles a Estados Unidos para mantener encuentros con empresarios en Los Ángeles y Las Vegas. Además buscará reunirse con Donald Trump y asistirá al show de Fátima Flórez en el Hotel Sahara, según confirmó la propia humorista.
La agenda, confirmada por la Casa Rosada, prevé encuentros oficiales entre el 4 y 5 de septiembre, y su regreso el próximo sábado, un día antes de las elecciones en la Provincia de Buenos Aires.
Será la undécima vez que Milei visite Estados Unidos desde que es primer mandatario de Estado.
