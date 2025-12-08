Milei viaja a Oslo para estar presente en la entrega del Premio Nobel de la Paz a la venezolana María Corina Machado
El Presidente decidió asistir al evento que se realizará el próximo 10 de diciembre, ratificando su alineamiento con Donald Trump, que en el último tiempo intensificó su ofensiva contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Javier Milei partirá este lunes por la noche rumbo a Oslo para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, líder de Vente Venezuela y opositora al Gobierno de Nicolás Maduro. La invitación había sido cursada de manera personal al Jefe de Estado argentino días atrás y su presencia fue confirmada durante el fin de semana.
Su regreso está previsto para el jueves por la noche, a raíz del inminente cronograma legislativo, donde se tratarán en extraordinarias el Presupuesto 2026 y el paquete de reformas laboral, tributaria y previsional.
La ceremonia se realizará el miércoles en el Ayuntamiento de Oslo y contará con la presencia de mandatarios como Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador) y José Raúl Mulino (Panamá), además del opositor venezolano Edmundo González Urrutia, recibido por Milei en Casa Rosada en enero.
