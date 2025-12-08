Javier Milei partirá este lunes por la noche rumbo a Oslo para asistir a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, líder de Vente Venezuela y opositora al Gobierno de Nicolás Maduro. La invitación había sido cursada de manera personal al Jefe de Estado argentino días atrás y su presencia fue confirmada durante el fin de semana.

Ads

Su regreso está previsto para el jueves por la noche, a raíz del inminente cronograma legislativo, donde se tratarán en extraordinarias el Presupuesto 2026 y el paquete de reformas laboral, tributaria y previsional.

La ceremonia se realizará el miércoles en el Ayuntamiento de Oslo y contará con la presencia de mandatarios como Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador) y José Raúl Mulino (Panamá), además del opositor venezolano Edmundo González Urrutia, recibido por Milei en Casa Rosada en enero.

Ads

Ads